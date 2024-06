Un tanar din Cluj s-a stins din viata in Spania. Familia indurerata are nevoie de bani pentru repatriere: "Vrea sa-l aduca acasa, sa-si ia ramas bun"

Sebi, un tanar din Campia Turzii, judetul Cluj, a decedat in Spania. Familia sa are nevoie de ajutor financiar pentru a-l repatria. Vorbim despre 5.500 de euro, suma care depaseste posibilitatile lor financiare.Orice suma este binevenita spun cei care au lansat apelul pe retelele de socializare impreuna cu datele de contact ale beneficiarului, transmite turdanews.net."Dumnezeu sa te odihneasca in pace, Sebi! In urma cu 9 ani a plecat in Torrejon de Ardoz, Spania, la munca pentru a-si face un ... citește toată știrea