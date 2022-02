Un tanar din Fizesu Gherlii, condamnat la sapte ani de inchisoare dupa ce a taiat pe fata un taximetrist

Un tanar care acum un an a taiat pe fata un taximetrist din Fizesu Gherlii a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Cluj la sapte ani de nchisoare.Tanarul de 22 de ani din Gherla, care, in data de 19 februarie 2021, a atacat cu cutitul un taximetrist in timpul cursei din localitatea Fizesu Gherlii, a fost condamnat definitiv la o pedeapsa de sapte ani de inchisoare in regim de detentie, pentru comiterea infractiunii de tentativa de omor, conform clujust.ro.Dupa ce isi va ispasi pedeapsa ... citeste toata stirea