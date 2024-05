Un tanar s-a ales cu dosar penal dupa ce a iesit la o plimbare nocturna cu ATV-ul prin Cluj. Ce au descoperit politistii

Un tanar de 22 de ani din localitatea Dabaca, judetul Cluj a avut ghinionul sa se intalneasca cu agentii de la rutiera dupa ce a iesit la o plimbare cu ATV-ul, in miez de noapte.Politistii l-au oprit in data de 12 mai, pe drumul DJ161 din localitate in jurul orei 01:00.In cadrul verificarilor, politistii au constatat ca vehiculul nu era inmatriculat sau inregistrat. Mai mult, tanarul bause ... citește toată știrea