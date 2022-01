Un tanar scafandru din Gherla s-a avantat sub gheata groasa a Lacului Stiucii de la Sacalaia

Daca pentru multi, Lacul Stiucii de la Sacalaia este o provocare chiar si pe timp de vara, un tanar adolescent din Gherla si-a depasit limitele si a facut o scufundare in premiera sub gheata, pe intuneric.S-a intamplat miercuri seara, cand Vlad Pop, un adolescent de 17 ani din Gherla, pasionat de scufundari, s-a avantat sub gheata groasa de 20 cm de pe suprafata lacului. "S-ar putea sa fie singura scufundare de acest gen din Transilvania sau chiar din tara!", spune ... citeste toata stirea