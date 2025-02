Un tanar si 5 minori, transportati la spital dupa un accident in Cluj! Un autoturism a intrat violent intr-o masina parcata - FOTO

Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe raza localitatii Somcutu Mic. Apelul catre salvatorii din Cluj a fost facut in jurul orei 08:40.Din primele informatii, in eveniment au fost implicate doua autoturisme, dintre care unul era parcat. Sase persoane primesc in aceste momente ingrijiri medicale, mai exact, un barbat de 19 ani si 6 minori.La aceasta misiune, salvatorii din Cluj au intervenit cu o autospeciala cu modul de descarcerare, doua ambulante SMURD si un echipaj SAJ.,, ... citește toată știrea