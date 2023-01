Un tanar, student in Cluj, a fost diagnosticat cu o boala crunta: "Voi ramane orb, incapabil sa-mi vad fratii mai mici crescand"

Sebastian are doar 21 de ani, la 18 ani a venit la Cluj-Napoca din Neamt, pentru a studia arhitectura. In scurt timp insa, a aflat ca visele sale se pot narui. Sebastian Zabulica a fost diagnosticat in noiembrie 2022 cu o boala crunta, LHON (neuroretinopatie optica ereditara, cunoscuta si sub numele de neuropatie optica Leber), o boala rara, care duce la pierderea nedureroasa, dar sigura, a vederii. Singura speranta la un viitor mai bun pentru Sebastian ramane un tratament, care costa insa, ... citeste toata stirea