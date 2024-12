Un taxi a lovit un hidrant in Cluj. A transformat strada intr-un rau temporar VIDEO

Un incident neobisnuit a avut loc in aceasta seara pe o strada intens circulata din Cluj.Un taxi a pierdut controlul si a intrat in plin intr-un hidrant aflat pe marginea carosabilului, provocand o scurgere masiva de apa.Spre deosebire de imaginile spectaculoase din filme, unde apa tasneste spectaculos spre cer, in acest caz masina a ramas exact deasupra ... citește toată știrea