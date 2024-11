Un taximetrist a blocat mai multe benzi de circulatie in centrul Clujului: "Vrea si el sa fie bagat in seama"

Un taximetrist din Cluj a reusit sa blocheze mai multe benzi de circulatie, in apropierea Teatrului National, lasand masina pe trecerea de pietoni.Mai mult, clujenii au reactionat imediat si au criticat atitudinea sfidatoare a soferului, precizand ca astfel de comportamente devin tot mai frecvente in Cluj."Daca as face poze la toti cei care ... citește toată știrea