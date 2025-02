Un taximetrist din Cluj, ajutat de "baietii" de la ridicari sa ajunga la destinatie: "Nu doar taxiurile vin la comanda"

Un taximetrist din Cluj a avut parte de "ajutor" neasteptat pentru a-si muta masina!Mai exact, "baietii" de la ridicari au intervenit rapid sa-l premieze pe sofer cu o vizita la Someseni, in conditiile in care a parcat neregulamentar.Autoritatile nu au stat pe ganduri si au "preluat comanda" intr-un timp foarte scurt. Taxiul a fost dus gratuit in Someseni, ... citește toată știrea