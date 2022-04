Un taximetrist din Cluj duce informarea la un alt NIVEL. Clienta: "Exact 10 ecrane, e Mediafaxul"

Un taximetrist din Cluj a devenit cunoscut in mediul online "peste noapte", dupa ce o clienta a publicat pe Facebook o poza din taxi, pe care acesta l-a transformat intr-un "buncar" de colectare a informatiilor.In imagine se observa cum taximetristul urmareste fluxul de informatii de pe tocmai 10 ecrane, nu este foarte clar cum in acest context, mai reuseste si sa conduca."Ma jur ca in toata viata mea de calator cu taxiul nu am vazut asa ceva. Exact 10 ecrane pe care urmareste fluxul de ... citeste toata stirea