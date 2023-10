Un teatru privat de papusi isi deschide stagiunea cu doua premiere, peste cateva zile.E vorba de teatrul Magic Puppet, care deschide stagiunea de toamna cu doua premiere si o lansare de carte.Pentru inceput, in 18 octombrie, seara de la ora 20, si in 19 octombrie, de la aceeasi ora, spectatorii sunt invitati sa participe la avanpremiera si premiera spectacolului "P.O.T.- Impro Show cu Papusi". "Acest eveniment inedit aduce publicul in centrul actiunii, unde acesta va contribui la ... citeste toata stirea