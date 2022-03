Un tepar cu chirii FICTIVE in Cluj-Napoca a fost aruncat dupa gratii. Cum actiona si cate victime are

Un barbat care a inselat mai multe persoane cu chirii fictive in Cluj-Napoca a fost trimis dupa gratii. Politistii l-au retinut, iar judecatorii l-au arestat pentru 30 de zile.In 7 martie, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Sectia 3 Politie au emis ordonanta de retinere pentru 24 de ore, pe numele unui tanar de 25 de ani, din orasul Petrila, judetul Hunedoara, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune in forma continuata.In cursul aceleiasi zile, cu ... citeste toata stirea