Un Tir s-a rasturnat pe unul dintre cele mai periculoase drumuri din Cluj, DN1F.Accidentul s-a petrecut in localitatea Topa Mica, in afara localitatii, pe DN1F E81. "Un ansamblu de vehicule condus de un barbat in varsta de 42 de ani, din judetul Galati, care se deplasa inspre municipiul Cluj-Napoca, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, autovehicului rasturnandu-se pe ... citeste toata stirea