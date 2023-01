Un topograf a fost jefuit de echipamentul de mii de euro pe un drum judetean din Cluj, hotul a fost gasit in flagrant incercand sa vanda marfa intr-o parcare din Marasti.In urma cu cateva zile, in 19 ianuarie, politistii din Gherla au fost sesizati de catre un barbat in varsta de 56 de ani, din Bistrita-Nasaud, despre faptul ca in timp ce efectua masuratori topografice pe drumul judetean 161 in apropierea localitatii Gadalin, din comuna Jucu, persoane necunoscute i-ar fi fost sustras aparatul ... citeste toata stirea