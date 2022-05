Un traficant de droguri din Campia Turzii, a scapat de carcera ca prin urechile acului. Barbatul, condamnat la munca in folosul comunitatii

Un barbat din Campia Turzii, acuzat de trafic de droguri, care facea parte dintr-o retea coordonata de la Sibiu si care a fost perchezitionat la sfarsitul anului trecut de catre mascati, a fost condamnat cu sustpendare la un an si doua luni de inchisoare si are obligatia de a presta munca in folosul comunitatii, la Campia Turzii sau Turda."Barbatul cercetat pentru savarsirea infractiunii de efectuarea de operatiuni cu substante susceptibile de a avea efecte psihoactiv in forma continuata ar fi ... citeste toata stirea