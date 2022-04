Un tren a deraiat la Cluj, in apropiere de statia CFR Cojocna. Nu s-au inregistrat victime. Politistii au deschis dosar penal pentru distrugere sau semnalizare falsa. La data de 11 aprilie a.c., in jurul orei 12.40, un tren Regio, care se deplasa pe relatia Teius spre Cluj-Napoca, a deraiat in apropierea statiei CFR Cojocna. Din primele date, s-a stabilit ... citeste toata stirea