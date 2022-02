Un trio italian cunoscut face turneu in lume, are doua concerte in Romania, la Cluj si Bucuresti.E vorba despre Il Volo, trio-ul italian care concerteaza la Cluj pentru prima data in 18 iulie, la numai doua zile distanta de reprezentatia de la Bucuresti, in cadrul unui turneu mondial cu peste o suta de concerte pe toate continentele.Biletele costa intre 145 si 440 de lei. "Il Volo domina lumea pop - opera internationala de peste un deceniu. Acompaniati de o orchestra simfonica ampla, ... citeste toata stirea