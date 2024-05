Un tur ghidat care marcheaza Revolutia din 1989 are loc in aceasta sambata la Cluj.Echipa organizatoare a Turului Revolutiei aduce sambata 18 mai, de la ora 16, un tribut dedicat tinerilor Ballai Zoltan Csaba (18 ani) si Luminita Misan (21 de ani), care au luptat in Revolutie si au fost ucisi pentru curajul lor. Noul traseu trece prin locurile importante ale evenimentelor de acum 35 de ani: sediul Partidului Comunist, cladirea Securitatii, ceasul Revolutiei, Piata Libertatii.Luminita Misan ... citește toată știrea