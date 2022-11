Un turdean a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru incalcarea solemnitatii sedintei de judecata.Rare sunt situatiile in care pentru perturbarea solemnitatii sedintei de judecata se deschide un dosar penal, unul dintre aceste cazuri a fost judecat in urma cu cateva zile la Turda.Fapta, insa, e din 17 martie 2021, cand in timpul sedintei de judecata aferente unui dosar penal din 2019 unde inculpatul avea calitatea de inculpat, cand s-a procedat la audierea partilor si a acestuia, ... citeste toata stirea