Un turdean care a jefuit un taximetrist si a semanat teroarea intr-un autobuz, amenintand calatorii ca-i omoara pe toti, a fost condamnat definitiv la inchisoare cu executare, dupa ce instanta de fond il condamnase cu suspendare.Astfel, Judecatoria Turda l-a condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare, plus o amenda penala de 11.500 de lei, dar Curtea de Apel Cluj a decis in urma cu cateva zile ca pedeapsa sa fie majorata, la patru ani, si sa fie executata in regim de detentie. Decizia ... citeste toata stirea