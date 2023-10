Un turist clujean a explorat Sibiul in aceste zile de toamna si a gasit doar cuvinte de lauda pentru judetul vecin. Dimensiunea verde a orasului Sibiu se vede fara lupa. Natura este lasata sa-si faca treaba, cu interventii minime, fara betonari excesive. Modul in care sibienii isi amenajeaza parcurile poate fi un bun model pentru Cluj-Napoca, unde oamenii au obsosit sa vada granit in fiecare spatiu verde unde intervine Primaria."Bruma, pamant, frunze de toamna si meandre - manifest pentru ... citeste toata stirea