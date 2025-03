Un turist s-a accidentat in Cheile Turenilor, a fost nevoie sa fie evacuat cu elicopterul.Un caz medical care a necesitat sprijinul elicopterului SMURD a avut loc in week-end in defileul Cheile Turenilor. Un tanar de 24 de ani s-a accidentat la un umar in zona cascadelor din defileu si a solicitat interventia salvamontistilor. Salvamontistii care asigurau permanenta la Baza Salvamont Cheile Turzii au ajuns la accidentat, i-au acordat primul ajutor si i-au imobilizat umarul in vederea ... citește toată știrea