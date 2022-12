Un turist strain lauda generozitatea clujenilor. L-a uimit ce a gasit intr-o camera inchiriata in Cluj - VIDEO

Un turist strain a explicat intr-un video cat de surprins este de generozitatea clujenilor. Acesta a inchiriat o camera si a fost mirat cat de darnici au fost proprietarii cu el.Acesta a spus ca in germania proprietarii iti lasa numai o hartie igienica."Videoclipul vorbeste de la sine despre decalajul masiv de generozitate, si simtul ospitalitatii intre tarile occidentale si Romania. Imi amintesc o data in Berlin, Germania, am inchiriat Airbnb pentru 1000 de dolari si nu aveam sapun si aveam ... citeste toata stirea