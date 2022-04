Un ucrainean a lovit un copil care trecea strada prin loc nepermis. Masina, "pedepsita" de martori cu pietre

Un autoturism condus in directia municipiului Bistrita de un conducator auto ucrainean ar fi acrosat un minor in varsta de 10 ani, care trecea drumul prin loc nepermis. Minorul a fost transportat la o spital pentru primirea ingrijirilor de specialitate. Un autoturism condus in directia municipiului Bistrita de un conducator auto in varsta de 44 de ani, de cetatenie ucraineana ar fi acrosat un minor in varsta de 10 ani, din judetul Salaj, angajat in traversarea drumului prin loc nepermis, ... citeste toata stirea