Un ultim sondaj arata ca Sabin Sarmas a crescut la 30% intentie de vot, in timp ce Boc a scazut 10 procente. Pentru prima oara, primarul Boc il ataca public pe Sarmas

Daca in trecut la Cluj Napoca n-a mai existat o competitie electorala reala, Emil Boc fiind principalul si singurul competitor pentru care partidele concurente n-au gasit un inlocuitor timp de doua decenii, acum situatia se prezinta complet diferit. Candidat independent la Primaria Cluj Napoca, Sabin Sarmas a crescut serios in intentie de vot, arata un ultim sondaj efectuat pe plan local. Mai precis, Sabin Sarmas a crescut la 30%, in timp ce Boc a scazut 10 procente. Astfel, la o prezenta la ... citește toată știrea