Un urs a atacat o gospodarie din Recea Cristur si a facut pagube insemnate, omorand animalele din batatura unui localnic."Vai de ei saracii oameni care isi vad munca, agoniseala, sursele de hrana, sursele de venit, pasiunile, investitiile, toate ruinate intr-o noapte, intr-un singur atac.Imaginile acestea sunt din curtea unui om cu maini trudite. Un om pe care nu-l gasesti intr-un birou, la camasa si cravata. N-are pix in mana. Are sapa si pamant sub unghii.Sunt impotriva braconajului, sunt ... citeste toata stirea