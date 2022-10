Un urs a fost filmat pe marginea drumului in satul Maguri Racatau - VIDEO

Un urs a fost filmat pe marginea drumului in satul Maguri Racatau. Animalul s-a speriat si a fugit in curtea unui localnic, mergand probabil spre padure.Cu siguranta ursul cauta mancare in sat si a fost pus pe fuga de sunetul masinii. In curtea in care s-a refugiat nu era nimeni asa ca nu a fost niciun pericol.Ursii au inceput sa apara tot mai des prin localitatile din Cluj, atrasi de mancare, mai ales in zona cabanelor.10 sfaturi utile de pus in practica atunci cand te intalnesti cu ursulNu ... citeste toata stirea