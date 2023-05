Un urs a bagat spaima in locuitorii din zona comunelor Jucu-Apahida-Cojocna. Primaria din Apahida le cere oamenilor sa nu se apropie de animalul salbatic."Zilele trecute a fost semnalata prezenta unui urs in zonele Jucu-Apahida-Cojocna. In comuna noastra, in satul Corpadea, ursul a distrus o amenajare apicola. Proprietarul acestuia a depus o sesizare catre noi, document care a fost inaintat catre autoritatile competente.Va rugam sa fiti vigilenti, sa nu va apropiati de urs, daca acesta ajunge ... citeste toata stirea