Un veteran al razboiului din Afganistan, decorat de Traian Basescu, a fost trimis dupa gratii de procurorii clujeni. Ar fi abuzat sexual un copil

Un veteran al razboiului din Afganistan, decorat in trecut de fostul presedinte Traian Basescu, a fost acuzat de abuz sexual asupra unui copil si trimis la inchisoare de catre procurorii din Cluj.Caporalul Toader Cristian Scoflea, in varsta de 48 de ani, este unul dintre militarii romani care au fost decorati de fostul presedinte Traian Basescu in 2010, dupa ce a luptat in Afganistan, scrie stirileprotv.ro.Dupa 12 ani, veteranul de razboi a fost condamnat definitiv la doi ani si noua luni de ... citeste toata stirea