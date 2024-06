Un vin alb, produs de o crama din Cluj a fost revelatia internationala la Concours Mondial de Bruxelles

O crama din Transilvania, situata la nici jumatate de ora de Cluj-Napoca, a participat la Concours Mondial de Bruxelles, unde a castigat, cu un vin alb, premiul Revelation.Crama La Salina este amplasata in imediata apropiere a Salinei Turda, mai exact la aproximativ 100 de metri de aceasta, pe Dealurile Durgau, zona cu traditie seculara in viticultura, ce dateaza din perioada Imperiului Roman, pe vremea cand asezarea cunoscuta astazi sub numele de Turda se numea Potaissa.Crama s-a nascut in ... citește toată știrea