La sase ani de la descoperirea sa in China, virusul Alongshan (ALSV) purtat de capuse s-a raspandit in mare parte din Europa, potrivit unor experti germani - relateaza DPA, preluata de Agerpres.Virusul, care nu a fost legat de nicio boala grava la oameni, a fost gasit in capuse in Finlanda, Franta, Rusia, Elvetia si acum in Germania, a confirmat Centrul pentru medicina de calatorie (CRM) din Dusseldorf.Cercetatori de la Universitatea de Medicina Veterinara (TIHO) din Hanovra, oras din ... citeste toata stirea