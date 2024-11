Unda verde pentru trenul metropolitan! A fost avizat Planul Urbanistic Zonal. A reprezentat etapa finala a fazei de proiectare

Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului (CTATU) din cadrul Consiliului Judetean Cluj a avizat favorabil, cu conditionari, Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al viitorului Tren Metropolitan Cluj.Elaborarea PUZ-ului aferent Trenului Metropolitan Cluj, ca etapa finala a fazei de proiectare, a fost necesara in vederea stabilirii reglementarilor urbanistice pentru realizarea obiectivelor noi propuse in cadrul acestui proiect de infrastructura, reguli care nu au fost cuprinse, anterior, in ... citește toată știrea