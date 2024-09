Unda verde pentru trenul metropolitan al Clujului! Guvernul va finanta proiectul promis de municipalitate

Trenul metropolitan al Clujului a primit unda verde din partea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.Proiectul ar putea fi realizat de Municipiul Cluj-Napoca in parteneriat cu Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA.In acest sens, a fost lansat in consultare publica un proiect de Ordin de munistru care, in cazul in care va fi aprobat, modifica Ordinul ministrului Transporturilor nr. 1448/2023 pentru aprobarea listei proiectelor analizate, aprobate si propuse spre implementare.Mai ... citește toată știrea