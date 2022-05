Unde a fost gasit Bone Ferenc, principalul suspect in cazul asasinarii tinerei disparute de la Cluj. Politistii au refacut traseul tragediei

Politistii clujeni l-au prins pe Bone Ferenc, presupusul asasin al tinerei disparute de la Cluj. O echipa complexa de politisti din Cluj se afla in Oradea inca de miercuri, iar capturarea suspectului a fost coordonata chiar de acestia. Bone este suspectat ca si-ar fi ucis iubita, care a fost data disparuta in cursul zilei de luni.Ferenc Bone a ajuns la Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj dupa ce a fost prins de politistii din Oradea, in vagonul unui tren dezafectat. In apropiere se afla si ... citeste toata stirea