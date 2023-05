Imaginea cu cei doi comercianti care vand saci intregi de pufuleti la 10 lei bucata a starnit un val de interes in randul clujenilor care sunt fani ai gustarilor. Acestia si-au dat cu parerea in legatura cu locatiile unde ii pot gasi pe cei doi comercianti, care au devenit subiect de interes in discutiile de pe o retea de socializare.Autorul intrebarii a primit multiple raspunsuri, nu se stie insa sigur daca ar fi vorba despre ... citeste toata stirea