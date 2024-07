Unde poti vedea meciul Romania-Olanda, in Cluj, pe un ecran urias? In ambele locatii accesul este gratuit dar locurile sunt limitate

Clujenii vor putea vedea meciul Romania-Olanda, din optimile de finala ale Campionatului European, pe un ecran mare, in mai multe locatii din Cluj-Napoca.Piata UniriiAutoritatile locale au pregatit 2500 de scaune si un ecran urias in Piata Unirii. Clujenii sunt incurajati sa vina imbracati in galben, cu tricourile nationalei si cu drapelul tarii, pentru a intra in atmosfera de meci. Meciul incepe la ora 19:00!Iulius Mall ClujSuporterii pot sa vada meciul si la Iulius Mall Cluj, pe ... citește toată știrea