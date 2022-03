Unde se pot angaja refugiatii ucraineni. Oferta generoasa de locuri de munca, la Targul de Cariere de la Cluj

Zeci de companii din diverse sectoare de activitate isi prezinta oferta de locuri de munca la Targul de Cariere care va avea loc la Cluj, in zilele de 23 si 24 martie. Firmele prezente vor oferi locuri de munca speciale si pentru refugiatii ucraineni. Peste 30 de companii de top cu mii de oportunitati de angajare ii asteapta pe cei interesati de un loc de munca, la Targul de Cariere din Cluj. EVenimentul are loc in zilele de 23 si 24 martie, de la 11.00 la 18.00. Sala Polivalenta. "Este locul ... citeste toata stirea