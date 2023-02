Unde sunt adaposturile in caz de atac sau cutremur din Cluj-Napoca, Dej, Turda, Campia Turzii, Gherla, Dej, Huedin si Floresti

Clujul are cateva zeci de adaposturi de razboi, care sunt intretinute regulat in caz de atac aerian, dar pot fi folosite si in caz de cutremur.In toata Romania sunt 4358 astfel de adaposturi, dintre care 198 sunt in judetul Cluj:162 in Cluj-Napoca, 13 in municipiul Turda, 5 in Campia Turzii, 5 in Gherla, 5 in Dej, 4 in Huedin, 3 in Floresti si 1 in comuna Mihai Viteazu.Clujul este un judet ferit de calamitati naturale, precum sunt cutremurele, dar autoritatile sunt pregatite pentru orice ... citeste toata stirea