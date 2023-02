Unde trebuie sa ne adapostim in caz de cutremur. Reguli esentiale pentru supravietuire de la Departamentul pentru Situatii de Urgenta

Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a facut o lista esentiala, pentru a sti fiecare dintre noi unde trebuie sa ne adapostim in cazul unui cutremur, daca ne aflam in interior sau la exterior. De asemenea, un rucsac de urgenta este cel care ne poate ajuta pe multi dintre noi sa supravietuim pentru cateva zile, in cazul unui cutremur mare, cum a fost cel din Turcia, de luni dimineata."Adaposteste-te imediat intr-un loc sigur si ramai calm pana la incetarea cutremurului. Atentie! Pe ... citeste toata stirea