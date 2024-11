Unde va fi cel mai frig astazi, potrivit meteorologilor. Vremea la Cluj la finalul lunii noiembrie

Astazi, 26 noiembrie, cerul va fi variabil, cu innorari temporare in nord-vestul teritoriului, unde izolat, mai ales seara, vor fi ploi si burnita. Vantul va sufla slab si moderat, cu usoare intensificari pe crestele montane.Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 4 si 12 grade. Local, dimineata, in zonele joase se va semnala ceata.In Cluj, temperatura maxima, de dimineata, va fi de 2 grade Celsius, iar dupa-amiaza temperaturile vor urca pana la maxim 8 grade Celsius. De ... citește toată știrea