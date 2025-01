Unde va fi noul Centru de Recuperare pentru persoane cu adictii din Cluj-Napoca. Ce facilitati se vor construi pe cei 10 000 m2 alocati

Municipiul Cluj-Napoca va da in administrare un teren de 10 000 m2, in valoare de 3 milioane de lei, pentru construirea noului Centru rezidential de recuperare pentru persoanele cu adictii. Decizia va fi votata in sedinta de Consiliu local din 17 ianuarie 2025.Beneficiarul dreptului de administrare va fi Directia de asistenta sociala si medicala Cluj, care va realiza lucrarile de investitii si va gestiona proiectul.Terenul se afla in Cluj-Napoca, zona Valea Garbaului, iar constructia va avea ... citește toată știrea