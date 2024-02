Unii clujeni se plang de disparitia locurilor de parcare, altii cer Primariei desfiintarea unora in Manastur: "Li s-au pus la dispozitie alternative"

In timp ce mii de clujeni au stat la cozi infernale in fata Primariei, la inceputul lunii ianuarie, pentru a prinde un loc de parcare, altii cer desfiintarea locurilor de parcare pentru fluidizarea traficului in Manastur.Numarul cererilor pentru un loc de parcare a depasit deja 4.500, in conditiile in care masinile din oras sunt de cinci ori mai multe decat parcarile.Cu toate acestea, un clujean solicita Primariei sa desfiinteze cateva locuri de parcare pe partea dreapta a drumului, pe ... citește toată știrea