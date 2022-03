Unii romani ar putea iesi mai devreme la pensie. Vezi care sunt conditiile pe care si clujenii ar trebui sa le indeplineasca

In aceasta saptamana, Senatul a adoptat un proiect de lege prin care se vrea modificarea legislatiei privind sistemul de pensii publice prin extinderea listei localitatilor in care locuitori se pot pensiona mai repede, fara a fi penalizati.Propunerea legislativa nr.B545, inregistrata la Senat in data de 25 noiembrie 2021, prevede extinderea listei localitatilor ce va duce la modificarea articolului 65 alineatul 5 care va avea urmatorul cuprins:"(5) Persoanele care au locuit cel putin 30 de ... citeste toata stirea