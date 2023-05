Unii romani s-ar putea bucura de dreptul de a parca gratuit oriunde in tara, vreme de un an, in anumite conditii, potrivit unui proiect de lege aflat in dezbatere publica.Conducatorii auto ar putea primi parcarea gratuita oriunde in tara, in cazul in care doneaza sange, de doua ori pe an. Prin acest proiect se doreste cresterea numarului de donatori, care este destul de scazut in Romania.Concret, se doreste introducerea unui nou stimulent pentru ca romanii sa doreasca sa doneze sange, pentru ... citeste toata stirea