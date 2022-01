In fiecare an, la 24 ianuarie, romanii sarbatoresc Unirea Principatelor Romane din anul 1859, realizata in urma alegerii ca domn in ambele Principate, Moldova si Esara Romaneasca, a lui Alexandru Ioan Cuza. "Unirea e actul energic al intregii natiuni romane, e marea noastra cucerire si de aceea, domnilor, nici chiar domnitorului...nu-i recunosc si nici nu-i voi da vreodata ... citeste toata stirea