Un numar de 44 de persoane au fost salvate doar in aprilie cu ajutorul echipajelor medicale aeropurtate de elicopterul SMURD, conform unei informari a Unitatii Speciale de Aviatie Cluj-Napoca.In aprilie pilotii Unitatii Speciale de Aviatie Cluj-Napoca au intervenit in 49 de misiuni care au constat in interventii de ... citeste toata stirea