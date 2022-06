Universitatea Babes-Bolyai Cluj condamna implicarea politicului in etica academica: "Actiunile politicului afecteaza etica academica"

UBB Clujcondamna implicarea politicului in etica academica, institutia de invatamant universitar adoptand o pozitie total opusa deciziei Curtii Cpnstitutionale in legatura cu plagiatul."Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a observat cu ingrijorare actiunile politicului care afecteaza etica academica, demarate cu mai mult timp in urma, dar culminand cu recenta decizie a Curtii Constitutionale, care complica masurile ce se pot lua in contextul plagiatului", au transmis ... citeste toata stirea