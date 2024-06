Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, clasata pe prima pozitie din Romania in QS World University Ranking 2025

Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca s-a clasat si anul acesta pe prima pozitie din Romania, in clasamentul 2025 QS World University Ranking.UBB se situeaza astfel intre pozitiile 781-790 la nivel international in cel mai utilizat ranking al universitatilor.Este cea mai buna pozitionare a UBB din istoria sa in acest ranking, Universitatrea aflandu-se anul acesta intre primele 52% dintre cele 1503 universitati incluse in clasament.Procentul institutiilor depasite de UBB in ... citește toată știrea