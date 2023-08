Pentru prima data din 2017 incoace, Romania nu mai este prezenta prin nicio universitate in Academic Ranking of World Universities (ARWU) - top 1000, clasamentul international al universitatilor realizat de Shanghai Ranking Consultancy.In ultimii sase ani, singura institutie romaneasca de invatamant superior prezenta continuu in randul primelor 1000 de universitati, conform acestui clasament, a fost Universitatea Babes-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, iar in unii ani a aparut si Universitatea din ... citeste toata stirea