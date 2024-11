Universitatea Babes-Bolyai, pe primul loc in Romania. Lista completa realizata de Metaranking

Universitatea Babes-Bolyai se afla pe primul loc in cel mai nou metaranking al institutiilor romanesti de invatamant superior, realizat pe baza rezultatelor lor in cele mai importante clasamente internationale in ultimul an. Universitatea din Bucuresti se afla pe locul secund.Pe primele 5 locuri se mai afla Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti, Universitatea Politehnica Bucuresti si Universitatea "Transilvania" din Brasov.Clasamentul, datat din octombrie 2024, a ... citește toată știrea